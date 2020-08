Deutschland erlaubt ab Montag die Einreise unverheirateter Partner aus Drittstaaten. Das teilte das Bundesinnenministerium am Nachmittag mit.



Innenminister Horst Seehofer (CSU) habe dies auch der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und seinen Amtskollegen in den EU-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Die aktuell geltenden Reisebeschränkungen aus Drittstaaten waren zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf Vorschlag der EU-Kommission europaweit eingeführt worden. Voraussetzung für die durch Deutschland beschlossenen Einreiseerleichterungen ist der Nachweis einer auf Dauer angelegten Partnerschaft "mit mindestens einem vorherigen persönlichen Treffen in Deutschland" oder dem Nachweis eines vorherigen gemeinsamen Wohnsitzes im Ausland. Vorzulegen seien hierfür eine Einladung der in Deutschland wohnhaften Person, eine gemeinsam unterschriebene Erklärung zum Bestand der Beziehung und Nachweise der vorherigen Treffen durch Passstempel, Reiseunterlagen oder Flugtickets.



Die für alle Einreisenden aus Risikogebieten geltenden Bestimmungen würden auch für einreisende Partner gelten.

