Der FC Bayern zieht ins Viertelfinale der Champions League ein. Die Münchener besiegten im Achtelfinal-Rückspiel am Samstagabend souverän den FC Chelsea mit 4:1.



Das Hinspiel war bereits 3:0 gewonnen worden. Auch nun fühlte sich die Partie an wie ein mehrfacher Klassenunterschied. Robert Lewandowski eröffnete in der 9. Minute und schloss den Torreigen auch in der 84. ab. Dazwischen kamen Ivan Perisic (24.) und Corentin Tolisso (76.) zum Zug.



Der zwischenzeitliche Anschluss von Londons Tammy Abraham (44.) konnte die Bayern nicht gefährden. Im Viertelfinale am kommenden Freitag treffen die Münchener auf den SSC Neapel oder den FC Barcelona.

