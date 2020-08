In der abgelaufenen Handelswoche hat das RuMaS Muster-Depot + 1,62 Prozent zugelegt. Dialog Semiconductor konnte nach Zahlen das Minus um rund 7 Prozent auf -2,22 Prozent reduzieren. Verbio Vereinigte Bioenergie und Orocobre konnten in der vergangenen Woche deutlich Boden gutmachen und notieren in der Gewinnzone. Mit einer Jahresperformance von + 9,70 Prozent kann man im derzeitigen Marktumfeld zufrieden sein. Die neuen Positionen Ballard Power, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...