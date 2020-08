Zwischen März und Juli sind 21% weniger Firmen in Konkurs gegangen als in der Vorjahresperiode. Die während der Coronakrise ergriffenen Stützungsmassnahmen dürften dabei eine wichtige Rolle spielen.Zürich - Zwischen März und Juli sind in der Schweiz 21% weniger Firmen in Konkurs gegangen als in der Vorjahresperiode. Die während der Corona-?Krise ergriffenen Stützungsmassnahmen dürften dabei eine wichtige Rolle spielen. Für eine Entwarnung besteht allerdings kein Anlass, da einige Konkurse lediglich aufgeschoben worden sein dürften. Auch nach früheren Wirtschaftskrisen haben Konkurse graduell...

Den vollständigen Artikel lesen ...