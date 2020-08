Chinas Erzeugerpreise sind im Juli nicht mehr so stark gefallen wie noch in den Vormonaten und die Verbraucherpreise haben weiter angezogen.Peking - Die Preisentwicklung in China deutet weiter auf eine konjunkturelle Erholung nach dem Corona-Einbruch hin. Im Juli hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise den dritten Monat in Folge beschleunigt und die Inflationsrate stieg auf 2,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Im Juni waren die Verbraucherpreise nur um 2,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...