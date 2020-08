FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.08.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 74 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 400 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TP ICAP PRICE TARGET TO 435 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2010 (1770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 290 (225) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 4980 (4150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES G4S PRICE TARGET TO 185 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PT TO 1520 (1200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 675 (540) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 589 (575) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 589 (575) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1470 (1375) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ST. MODWEN PROPERTIES PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES SECURE TRUST BANK TO 'HOLD' ('REDUCE') - PT 799 (752) PENCE - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 3500 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 165 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2800 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6300 (5600) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de