Der GBP/USD verzeichnet leichte Kursgewinne, wodurch der bei einem Kurs von 1,3077 um 0,20% gestiegen ist, während der 4-Stunden-Chart am Montag zeigt, dass sich das Cable am unteren Ende des Aufwärtstrendkanals befindet, berichtet FXStreet Analyst Yohay Elam. Wichtige Zitate "Der GBP/USD handelt in einem Aufwärtstrend-Kanal und hier erzielt er höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...