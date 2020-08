Das Land hat in den ersten sieben Monaten des Jahres rund 916 Megawatt neue Photovoltaik-Leistung zugebaut. Vor allem Prosumer treiben die Nachfrage.von pv magazine International Der polnische Netzbetreiber Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) meldet, in Polen seien Ende Juli insgesamt 2261,3 Megawatt Photovoltaik installiert gewesen. Allein im Juli lag der Photovoltaik-Zubau demnach bei 204,7 Megawatt. Ende 2019 betrug die insgesamte installierte Photovoltaik-Leistung in Polen noch 1,29 Gigawatt, Ende 2018 waren es 486 Megawatt. Einem aktuellen Bericht des Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...