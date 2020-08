Der Schweizer Hypothekarmarkt ist mit einem Volumen von 1100 Milliarden Franken einer der grössten der Welt. Er wird weiterhin von den Banken beherrscht.Zürich - Der Schweizer Hypothekarmarkt ist mit einem Volumen von 1100 Milliarden Franken einer der grössten der Welt. Auch wenn immer mehr Anbieter in den Markt drängen, wird er weiterhin von den Banken beherrscht. Nach wie vor dominieren diese den Markt zu knapp 95 Prozent, wie der Hypo- und Vorsorgeberater Moneypark in einer am Montag veröffentlichten Analyse schreibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...