Keine Hektik, frische Seeluft und wunderschöne Natur: Die sieben Ostfriesischen Inseln sind wie dafür gemacht, die Seele baumeln zu lassen. Wer Ruhe und Entspannung sucht, braucht nicht weit zu reisen.



Weite Strände, prachtvolle Natur und gesunde Seeluft: Die Ostfriesischen Inseln sind nicht umsonst Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Zudem sind sie mit dem Auto vergleichsweise schnell erreichbar und daher wie gemacht für einen ausgiebigen Urlaub an der See. Wer keine Abenteuer-Reise sucht, sondern einen entspannten Urlaub zwischen Wattenmeer und malerischen Dünenlandschaften verbringen will, ist in Ostfriesland genau richtig. Auf einer Länge von mehr als 90 Kilometern siedeln sich die Inseln an. Und wie immer stehen Urlauber vor der Qual der Wahl. Denn mit Borkum, Norderney, Juist, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge warten gleich sieben Inseln darauf, erkundet zu werden.



Frische Nordseeluft und heilende Wasserbehandlungen auf Ostfriesischen Inseln wie Borkum und Norderney

