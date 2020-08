Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) lehnt Zuschauer in Fußballstadien ab. Die Landesminister seien gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister zu der Überzeugung gelangt, dass die Öffnung der Stadien in der aktuellen Corona-Pandemielage nicht vertreten werden könne, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montagabend.



Dies wäre nach Auffassung der Gesundheitsministerkonferenz das falsche Signal, auch an andere gesellschaftliche Bereiche, hieß es. Ähnlich hatte sich schon vorab bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geäußert. Die Gesundheitsministerkonferenz habe die Vorlage eines Konzeptes durch die DFL "gewürdigt", so Kalayci weiter. Dabei habe es aber zwei Probleme geben: Einerseits werde die nähere Ausgestaltung vor Ort den jeweiligen Gesundheitsämtern überlassen, und andererseits blieben auch die Risiken bei An- und Abreise zu Spielen ohne Lösungsvorschlag.



"Insbesondere die Gesundheitsämter sind auf die Kontaktnachverfolgung, den Schulstart und den Rückreiseverkehr konzentriert", hieß es in der Erklärung der GMK. Analog zu den bis Ende Oktober untersagten Großveranstaltungen könne es erst im Herbst zu einer erneuten Bewertung kommen.

