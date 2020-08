Die Pandemie und ihre negativen Auswirkungen haben auch den Mango-Sektor in Senegal getroffen. Sie Situation ist für Exporte nicht günstig. In Senegal ist der Mango-Sektor in den letzten 5 Jahren beträchtlich gewachsen. Er hat von 8.000 Tonnen auf 24.000 Tonnen 2019 zugenommen. Aber dieses Jahr, mit der Pandemie, haben die Produktion und Exporte abgenommen. Bildquelle:...

