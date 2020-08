Varta ISIN: DE000A0TGJ55 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 09. August zum Kauf ab 111,00 Euro vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Während die Charttechnik enormes Aufwärtspotenzial verspricht, gibt es immer wieder deutliche Rücksetzer. Das macht es nicht gerade einfach, einen guten Einstiegspunkt zu finden. Wenn man mutig ist, kann man jetzt den Einstieg versuchen. Die Aktie notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...