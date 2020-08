Der EUR/GBP notiert am Dienstagmorgen flat und er wird bei 0,8980 gehandelt. Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, stellt fest, dass das Paar vor dem 55-Tage-MA von 0,9051 an Dynamik verloren hat und sie erwartet einen Rückgang in Richtung des Juli-Tiefs von 0,8931. Wichtige Zitate "Der EUR/GBP ist kurzfristig ...

