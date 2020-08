Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.Frankfurt - Der Euro hat seine Kursverluste der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst gestoppt. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1745 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Montagabend. Das gleiche galt für die Währungspaare USD/CHF (0,9148) und EUR/CHF (1,0749). Zuletzt hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet.

