FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.08.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1850 (1830) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL GROUP TARGET TO 230 (235) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 95 (75) PENCE - JPMORGAN CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 2920 (2940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2130 (1870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 240 (150) PENCE - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6500 (5590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1950 (1680) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 985 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HSBC-KURSPRICE TARGET TO 360 (430) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES 3I GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 1060 (940) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES HSBC TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 161 (156) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2720 (2610) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 247 (230) PENCE - 'UW' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 265 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 360 (280) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2300 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de