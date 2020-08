Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten zusammen mit dem Volumen gesunken ist. Die Rückgänge belaufen sich am Montag auf 11,3K Kontrakte und 34,5K Kontrakte. Erdgas unterstützt am 200-Tage-SMA Die Preise für Erdgas sind am Montag auf 2,11 $ gefallen, wo sich der 200-Tage-SMA befindet. Der Rückgang ...

