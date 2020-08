In München ist auf dem Dach einer ehemaligen Sektkellerei eine der größten Photovoltaik-Anlagen der Stadt in Betrieb gegangen. Die Münchner Stadtwerke bieten den Solarstrom im Mieterstrommodell den Nutzerinnen und Nutzern des Areals an. Mit ihren 10.000 Quadratmetern ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Centro Tesoro eine der größten Solaranlagen in München. Vor kurzem ist sie offiziell in Betrieb gegangen. Die Anlage der Stadtwerke München (SWM) hat 433 Kilowatt Leistung und erzeugt gut 433.000 ...

