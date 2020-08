Im September soll im niedersächischen Burhafe ein Photovoltaik-Solarpark mit 8,1 MW Leistung ans Netz gehen. Die MaxSolar GmbH liefert den grünen Strom im Rahmen eines PPA förderfrei an die EWE Trading. In Niedersachsen entsteht derzeit der Photovoltaik-Solarpark Burhafe. Es handelt sich dabei um die dritte PPA Photovoltaik-Anlage der MaxSolar GmbH. Zuvor hatte das Unternehmen aus Traunstein in 2019 und 2020 bereits zwei kleinere Anlagen mit 1,5 MW und 4,3 MW in Niederbayern mittels PPA realisiert. ...

