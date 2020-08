Der jährliche Kern-PPI stieg in den USA im Juli stärker als erwartet. - Der US-Dollar-Index bleibt tief im negativen Bereich unter 93,30 - Der Erzeugerpreisindex (PPI) stieg in den USA für die Endnachfrage von -0,2% im Juni auf 0,6% im Juli, wie die am Dienstag vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten zeigten. Auf Jahresbasis kletterte ...

