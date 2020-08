Continental 7.51% BoerseGlobal (BGL01): Absatzzahlen aus China helfen heute der Continental AG an die Spitze des DAX. Den Zahlen nach zu urteilen, könnte sich der Automobilmarkt von der Corona-Krise schneller wieder erholen. Der Branchenverband gab heute PCA bekannt, dass im Juli an Endkunden 7,9 Prozent mehr PKWs verkauft wurden als im Vorjahreszeitraum. gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen ist. Selbige Erholung hatte in China der Verband "Association of Automobile Manufacturers" in den verganenen Tagen veröffentlicht. Das wirkte sich auf die ganze Branche aus. Neben Continental steigen heute auch Volkswagen,BMW und Daimler mit jeweils mehr als 3 Prozent. Mit dieser Kursbewegung kann Continental die in der Coronakrise angehäuften Kursverluste deutlicher ...

