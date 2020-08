Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses (WH), O'Brien, sagte in einer Erklärung am frühen Dienstag, die USA seien "zutiefst beunruhigt" über die Verhaftung des Hongkonger Medien-Tycoons Jimmy Lai. Seine Äußerungen folgen auf die Verschärfung der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, nachdem die Polizei in Hongkong Jimmy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...