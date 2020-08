Es bleibt dabei: Die der Zur Rose-Gruppe gehörende Versandapotheke darf in Deutschland keine Apotheken-Automaten betreiben.Karlsruhe - Es bleibt dabei: Docmorris darf in Deutschland keine Apotheken-Automaten betreiben. Die Versandapotheke aus den Niederlanden, die der Schweizer Zur Rose-Gruppe gehört, ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) abgeblitzt. Sie hatte sich bis zum BGH gegen das Verbot ihres bundesweit ersten Automaten in dem baden-württembergischen Örtchen Hüffenhardt gewehrt. Die Karlsruher Richter liessen...

