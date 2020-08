Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag über weite Strecken freundlich.Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag über weite Strecken freundlich. Allerdings ging dem SMI im Tagesverlauf etwas der Schnauf aus. Trotzdem schloss der Leitindex noch deutlich im grünen Bereich. Hoffnungen auf zusätzliche Konjunkturhilfen in den USA zur Überwindung der Coronavirus-Folgen hatten den Märkten weltweit Auftrieb verschafft.

Den vollständigen Artikel lesen ...