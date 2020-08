Der DXY scheitert am Widerstand bei 93,20 - Der Dollar steht aufgrund der hohen Risikobereitschaft unter Druck. - Die US-Erzeugerpreise lagen im Juli über den Erwartungen - Der US-Dollar-Index (DXY), der den Dollar gegenüber einem Korb seiner Hauptrivalen misst, handelt in der Defensive und nähert sich am Dienstag der Marke von 93,00. US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...