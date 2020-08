vertritt seit 2017 den Bundesstaat Kalifornien im Senat der Vereinigten Staaten. Zuvor bekleidete sie von 2011 bis 2017 das Amt des Attorneys General von Kalifornien.Washington - Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, zieht mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin in die Wahl gegen Amtsinhaber Donald Trump. Das teilte Biden am Dienstag auf Twitter mit. I have the great honor to announce that I've picked @KamalaHarris - a fearless fighter for the little guy, and one of the country's finest...

