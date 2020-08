Anbaujahr stellt die 283 Erzeuger von "Pfälzer Grumbeere" vor extreme Aufgaben: Das Ackern für die Versorgungssicherheit wird verbraucherseitig durch ein Umdenken an der Ladentheke belohnt. Bildunterschriften: Sobald die Frühkartoffel-Ernte in der Pfalz und den angrenzenden Regionen in Rheinhessen läuft, sind die Rodemaschinen allgegenwärtig. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...