Der EUR/USD handelt bei 1,1728, was einem Rückgang von 0,10% an diesem Tag entspricht, während der 4-Stunden-Chart am Mittwoch zeigt, dass die Bären an Stärke gewinnen. Yohay Elam, Analyst bei FXStreet, sieht eine kritische Unterstützung am Double-Bottom von 1,17. Wichtige Zitate "Der EUR/USD ist auf dem 4-Stunden-Chart unter den 100 Simple Moving ...

Den vollständigen Artikel lesen ...