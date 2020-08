Am gestrigen Dienstag hatten im Nachmittagshandel Gewinnmitnahmen eingesetzt, die nun gleich zur Eröffnung das Marktgeschehen erneut teilweise bestimmen.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich Investoren zur Wochenmitte an der Seitenlinie. Am gestrigen Dienstag hatten im Nachmittagshandel Gewinnmitnahmen eingesetzt, die nun gleich zur Eröffnung das Marktgeschehen erneut teilweise bestimmen. Beim Auslöser verweisen Händler und Analysten unisono auf die festgefahrenen Verhandlungen der beiden politischen Lager in den USA über ein neues...

Den vollständigen Artikel lesen ...