Die Verbraucherzentrale NRW schätzt das Potenzial für Stecker-Solaranlagen in NRW auf mehr als eine Million. Allerdings müssten die Netzbetreiber den bürokratischen Aufwand für die potentiellen Betreiber der Minikraftwerke verringern. Für deutlich mehr als eine Million Stecker-Solaranlagen sieht die Verbraucherzentrale NRW sinnvolle Einsatzchancen an Balkonbrüstungen und auf Terrassen im Land. Balkon-Solaranlagen sind kleine Kraftwerke, die ihren Strom über Außensteckdosen direkt in die Wohnungsnetze ...

