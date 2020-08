Eine aktuelle Prognose von EUPD Research weist für das Segment der Photovoltaik-Kleinanlagen unter 10 kW Leistung nach 427 MW im ersten Halbjahr 2020 für das Gesamtjahr einen Spitzenwert von gut 800 MW. Damit würde der bisherige Rekordzubau in diesem Anlagen-Segment aus dem Jahre 2011 übertroffen. Analog zur Gesamtmarktentwicklung ist laut EUPD Research seit 2015 ein stetiges Wachstum der Neuinstallationen an Photovoltaik-Kleinanlagen bis 10 kW Leistung in Deutschland zu erkennen. Nach Rekordwerten ...

