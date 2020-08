RB-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat sich trotz des Verlusts von Timo Werner vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid optimistisch geäußert. "Timo Werner ist schon ein Verlust, denn er war hier der Star und hatte eine unglaubliche Präsenz in der Kabine", sagte Nagelsmann DAZN und Spox.



Werner habe eine unglaubliche Präsenz gehabt. Sein Abgang zum FC Chelsea sei aber auch eine Chance für andere Spieler, die in seinem Schatten standen. "Denn Timo war immer gesetzt, weil er immer getroffen hat. Auch wenn er vielleicht mal nicht so gut trainiert oder gespielt hat. Damit hat er natürlich andere im Team geblockt", so Nagelsmann.



Es gehe dann auch um Spielerkombinationen, weil es Paare gebe, die besser zusammenpassten. Die Chancen für RB in der Champions League schätzt Nagelsmann als gut ein. Es könne bis ins Finale gehen.



"Das ist leichter als sonst, weil es nur noch zwei statt wie sonst vier Spiele sind. Wir können jung und wild und mit viel Lust auftreten und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Halbfinale erreichen können", sagte der Fußballlehrer.

