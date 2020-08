Der AUD/USD ist wahrscheinlich in eine Konsolidierungsphase zwischen 0,7050/0,7250 eingetreten, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Gestern vertraten wir die Ansicht, dass der AUD 'nach unten in Richtung 0,7125 driften könnte'. Er stieg jedoch kurzzeitig auf ein Hoch von 0,7190 an, bevor er während der späten ...

