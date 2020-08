Die Deutsche Börse hat am Mittwochabend nach Börsenschluss eine Änderung im DAX-Regelwerk bekannt gegeben, wonach insolvente Unternehmen künftig mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den Indizes genommen werden. Die neuen Regeln treten am 19. August in Kraft.



"Vor dem Hintergrund der bestehenden Situation würde diese Regeländerung die Wirecard AG betreffen", hieß es in der Mitteilung. Wirecard ist nach wie vor im deutschen Leitindex, hat aber bereits vor Wochen Insolvenz angemeldet. Erst am Mittwoch hatte das BKA eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem früheren Vorstandsmitglied Jan Marsalek gestartet - "wegen Milliardenbetrugs", wie es hieß. An der Börse hat das Unternehmen zwischenzeitlich rund 99 Prozent an Wert verloren.

