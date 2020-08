Das unabhängige, fünfköpfige Gremium wird die Bundesregierung bei der Umsetzung ihres Klimaschutzgesetzes beraten und die Fortschritte bei der Minderung der Treibhausgas-Emissionen überprüfen. Damit spielt der Expertenrat eine zentrale Rolle in der nationalen Klimaschutz-Strategie.Die Bundesregierung hat Hans-Martin Henning, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und Professor für Solare Energiesysteme an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, in den neuen, fünfköpfigen Expertenrat für Klimafragen berufen. Die Aufgaben des Expertenrats sind im Bundesklimaschutzgesetz festgelegt. ...

