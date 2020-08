Die ZLB geht von einer verhaltenen Ertragsentwicklung im 2. Semester aus. Kostenseitig dürfte das laufende Jahr demnach weiter anspruchsvoll bleiben.Elgg - Die Zürcher Landbank (ZLB) hat das erste Semester trotz Corona nach eigenen Angbaen gut gemeistert. Dass sich die kontinuierlichen Investitionen in den Vertrieb lohnen, zeigt sich in einem um 6.7 % höheren Betriebsertrag. Im Zusammenhang mit dem Wechsel auf die neue IT-Plattform stieg der Geschäftsaufwand ebenfalls an. Es resultiert ein Halbjahresgewinn von CHF 1.323 Mio.

