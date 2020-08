dynaCERT ISIN: CA26780A1084 hatte sich von November 2019 bis zum 21. Februar mehr als verdreifacht, aber die Corona-Epidemie stürzte die Aktie in den Abgrund. Das Hoch wurde bei 0,925 Euro notiert und das Tief sahen wir im Tagesverlauf am 18. März bei 0,214 Euro. Danach gab es eine schnelle Gegenwehr der Bullen, aber so richtig kommt die Aktie bisher nicht vom Fleck. Nach einem Tief bei 0,31 Euro im Juli und einer kleinen Konsolidierungsphase hat ...

