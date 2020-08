Der grösste Wirtschaftseinbruch seit der Ölkrise von 1973 ist bisher praktisch spurlos am Eigenheimmarkt vorbeigegangen.St. Gallen - Der Markt für selbstbewohntes Wohneigentum zeigt sich bislang von der Coronakrise kaum beeindruckt. Weder bei der Anzahl Handänderungen noch bei den Preisen lasse sich in der Schweiz ein schwindendes Interesse am Immobilienbesitz feststellen, heisst es in einer Immobilienstudie von Raiffeisen. Der grösste Wirtschaftseinbruch seit der Ölkrise von 1973 sei damit bisher praktisch spurlos...

