Das Unternehmen konnte den Absatz an Wechselrichter-Leistung in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 3,1 Gigawatt auf 7,1 Gigawatt steigern. SMA bestätigt trotz Corona seine Umsatz- und Ergebnisprognose.Nachdem es bereits 2019 rund lief bei der SMA Solar Technology AG, kann der Wechselrichter-Hersteller aus Niestetal bei Kassel nun auch auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 zurückblicken - trotz Corona: Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42 Prozent auf 514 Millionen Euro. Gründe dafür waren vor allem das starke Projektgeschäft in den USA sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...