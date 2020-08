Das Schweizer Unternehmen durchläuft gerade eine grundlegende strategische Neuausrichtung - vom Maschinenbauer zum vertikal integrierten Zell- und Modulhersteller. Der Nettoumsatz sank in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 51 Millionen Schweizer Franken, nach 122,6 Millionen Schweizer Franken im ersten Halbjahr 2019.Für Meyer Burger stand das erste Halbjahr 2020 ganz im Zeichen seiner Transformation vom Maschinenbauer zum vertikal integrierten Zell- und Modulhersteller. Das Unternehmen will seine Produktionsmaschinen für die Heterojunction/SmartWire-Technologie in Zukunft nur noch exklusiv ...

