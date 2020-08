Die europäischen Aktienmärkte haben nach den teils deutlichen Gewinnen zur Wochenmitte wieder einen Gang zurückgeschaltet.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den teils deutlichen Gewinnen zur Wochenmitte wieder einen Gang zurückgeschaltet. Insbesondere in London ging es mit den Kursen am Donnerstag wieder nach unten. Vor der Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA hielten sich die Anleger zurück, sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK.

