Der Versorger bietet den Betreiber von Photovoltaik-Altanlagen in der fränkischen Kommune an, den Strom mit dem Baseload-Börsenpreis zu vergüten. In Roth läuft für 18 Anlagenbetreiber zum Jahresende die EEG-Förderung aus.Edgar Michel aus Rothaurach, ein Ortsteil der bei Nürnberg gelegenen Stadt Roth, hat im Jahr 2000 auf dem Dach seines Hauses 40 Photovoltaik-Module installiert. Sie liefern bis heute verlässlich zwischen 4.000 und 4.500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Wenn nun in einigen Monaten die für 20 Jahre gewährte EEG-Vergütung ausläuft, droht die Stilllegung der Anlage. Das wollen die Stadtwerke ...

