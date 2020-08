Der Gewerkschaftsdachverband will in der Corona-Krise nicht auf Lohnforderungen verzichten. Auf flächendeckende Forderungen verzichtet er aber zu Gunsten des Erhalts der Arbeitsplätze.Bern - Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse will in der Corona-Krise nicht auf Lohnforderungen verzichten. Er fordert namentlich für jene Menschen, die im Lockdown trotz Risiken an der Front gearbeitet haben, mehr Lohn. Auf flächendeckende Forderungen verzichtet er aber zu Gunsten des Erhalts der Arbeitsplätze. Über das Ganze gesehen, verlangen die Travail Suisse angeschlossenen...

