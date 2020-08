Der EUR/USD beschleunigt auf der Oberseite und nähert sich dem Widerstand bei 1,1850 Dollar. - Die hohe Risikobereitschaft sowie die Dollar-Schwäche lassen den Euro am Donnerstag in die Höhe schnellen - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sinken in der letzten Woche unter den Wert von 1 Million - Der EUR/USD setzt das Aufwärtsmomentum ...

