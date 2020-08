DXY nimmt Unterstützung bei 93,00 in die Mangel - Risk-On begünstigt einen schwächeren US-Dollar - Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken auf 963.000 - Der US-Dollar-Index (DXY), der den Dollar gegenüber einem Bündel seiner Hauptrivalen abbildet, verliert weiter an Boden und testet nach Börsenbeginn in den USA die Region unter 93,00. US-Dollar-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...