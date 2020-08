Die Analysten der UOB Group bewerten die jüngste Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand. Wichtige Zitate "Bei ihrer jüngsten geldpolitischen Entscheidung hat die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) beschlossen, ihr Programm der quantitativen Lockerung (QE) auszuweiten. Die Zentralbank erhöhte ihr Large Scale Asset Programme (LSAP) von 60 Milliarden ...

