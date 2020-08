Die durchschnittliche Zahl täglicher Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist seit Donnerstag in Deutschland wieder vierstellig. Das ergeben die direkten Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die seit Anfang März täglich von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden.



Demnach wurden am Donnerstag 1.478 Neuinfektionen registriert, der Durchschnittswert für die letzten sieben Tage, bei dem Wochentagseffekte ausgeblendet werden, stieg auf 1.015, den höchsten Wert seit über drei Monaten. In den Krankenhäusern ist von den bereits seit Wochen langsam aber kontinuierlich steigenden Infektionszahlen weiterhin aber nicht viel zu spüren. Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten sank am Donnerstag auf 223 und damit erneut den tiefsten Stand, seit im April alle Krankenhäuser verpflichtet wurden, die Daten zu melden.

