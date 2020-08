Die Wetterbedingungen sind ideal: Zwetschgen und Mirabellen sind überdurchschnittlich gross und schmecken so richtig süss und fruchtig. Aber auch die Menge ist ausserordentlich. Der Schweizer Obstverband (SOV) schätzt die Ernte aller Sorten auf 4042 Tonnen. So viele Zwetschgen gab es in den letzten zehn Jahren bisher nur einmal (2018). Um diese Menge zu vermarkten, brauchen wir...

