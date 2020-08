Dieses Jahr war die Sehnsucht nach den frischen, knackigen Äpfeln besonders groß, denn auf Äpfel aus Südtirol mussten Apfelliebhaber in den letzten Wochen verzichten. Die Äpfel vom vergangenen Jahr waren verhältnismäßig früh verkauft und die Lager in den Obstgenossenschaften sind so gut wie leer. Dat berichtet das Südtiroler Apfelkonsortium....

Den vollständigen Artikel lesen ...