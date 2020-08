Am 18. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit JOST Werke ISIN: DE000JST4000 berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "JOST Werke: Bietet sich hier ein Long-Trade an?" Das war der Text: "JOST Werke hatten wir im Express-Service noch nicht so oft auf dem Schirm, aber jetzt muss man bei dieser Aktie aus charttechnischer Sicht genau hinschauen. Im März notierte der Wert der JOST Werke bei 18,62 Euro ein Allzeittief, ...

